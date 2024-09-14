لتسهيل الحصول على قروض.. سقوط عصابة ابن القنصل في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية في الجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (سائق) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له "مزورة" لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (مستندات منسوبة لإحدى الشركات "مزورة" - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – طابعة - 6 أختام منسوبين لجهات مختلفة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات- مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي").

وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.