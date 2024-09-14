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بنادق آلية وخرطوش.. سقوط 11 تاجر سلاح في 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (11 شخصا "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظات "سوهاج، البحيرة، مطروح") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 3 خـزينة - 4 مسدس- 11 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- 7830 طلقة مختلفة الأعيرة)

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فيما بينهم في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

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