بحوزته 10 فرد محلي.. ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة سلاح في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، أفادت بقيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالورشة المشار إليها، وبحوزته 11 قطعة سلاح ناري، تشمل (بندقية خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.