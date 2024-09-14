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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 30.5 جنيه

البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه

- الموز البلدي بـ 25 جنيها

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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