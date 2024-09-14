شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مصر لن يحدث بها فقاعه عقارية بسبب وجود طلب حقيقى على العقار والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان قطعت شوطا كبيرا في ملف تطوير العشوائيات وخاصة ملف المناطق الخطرة، وتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق الخطرة بالكامل.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام الوزارة، أن هناك تنسيقا دائما مع التخطيط العمراني، وخاصة للمناطق الساحلية، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالمناطق الساحلية وتنميتها بمختلف المحافظات.

وأوضح أنه تم حصر كل الوحدات السكنية الشاغرة التابعة للوزارة، من أجل إعادة طرحها مرة أخري، موضحا أنه سيتم أيضاً طرح الوحدات الجاري تنفيذها بمواعيد تسليم محددة في كراسة الشروط.

وأوضح أن الطلب علي الوحدات السكنية مرتفع بشكل كبير، بسبب الأزمة السكانية من ناحية، فضلا عن قيمة العقار وأنه الحصان الرابح للادخار ومن أكثر الأنشطة حفاظا علي المدخرات.

وقال إنه لا خوف من وجود فقاعة عقارية داخل مصر، لان هناك طلبا حقيقيا علي العقار المصري، مشيرا إلي أن المناطق الساحلية أصبحت تشهد إقبالا غير متوقع علي كل المشروعات التي يتم طرحها.