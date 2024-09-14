شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تعلن منح شهادات مزاولة بمجالات رسم العصب وتخطيط العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الحاصلين على شهادات ودورات معتمدة من جهات رسمية في مجال رسم الأعصاب وتخطيط العضلات، بالتوجه إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي للتسجيل والقيد والحصول على شهادة مزاولة في مجال التخصص كأحد أفرع مجالات التقييم، مشيرا إلى أن هذا يُعد إضافة جديدة لإنجازات المهنة .

من ناحية أخرى، تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، وأعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتهنئة القلبية لأطباء العلاج الطبيعي بتكليف دفعة 2022، معربين عن تمنيهم دوام التوفيق والسداد، وأن يكونوا مخلصين لوطنهم ومرضاهم، وأشار سعد، إلى أن النقابة حريصة على بذل كافة الجهود والسعي لتحقيق رغبة دفعة 2023 بالتكليف.

يأتى ذلك عقب إعلان النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بأن التكليف لخريجي الكليات الطبية ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) سيكون طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.