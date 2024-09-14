شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير الإسكان يعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وزير الإسكان يعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وزير الإسكان: طرح أراضٍ استثمارية على الشركات المصرية بالجنيه والأجنبية بالدولار

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المستثمرين المصريين متاح لهم الحصول علي أراضٍ بالجنيه المصري ضمن بوابة الفرص الاستثمارية المستحدثة من قبل وزارة الإسكان.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكينى اليوم فى الكونفدرالية

أعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الشرطة الكينى ضد الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت عبر قناتها أبو ظبى الرياضية 1 .

الحكومة تنفى تأجيل تنفيذ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025/2026

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة التربية والتعليم يزعم تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد حمدى لاعب إنبي

أعلن مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع محمد حمدى لاعب فريق إنبى، ونشرت صفحة الزمالك صورة للاعب عبر موقع x مصحوبة بتعليق: "لاعبنا الجديد هنا".

غدا.. آخر موعد لصرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح نظام صرف الخبز المدعم من ماكينات الصرف الآلى فى المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك حتى اخر موعد غدا الأحد 15 من شهر سبتمبر الجارى.

وزارة العمل: غدا إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

مع اقتراب موعد ذكرى المولد النبوى، أعلنت وزارة العمل، أن غدا الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1446، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

سعر الذهب فى مصر يسجل أعلى مستوى خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ3490 جنيهًا للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت لمستويات 3490 جنيها للجرام عيار 21، وهو أعلى سعر للذهب في مصر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 2580 دولارًا هذا الأسبوع.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة.. صراع بين السيتي وليفربول

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران من جديد، اليوم السبت، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة بحسب أجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

إعلام فلسطينى: سقوط 5 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة منازل شمال غرب مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 5 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال عدة منازل بالقرب من مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة.

الزمالك يزاحم الأهلي على ضم ستراندبيرج مهاجم هاتاي التركي

كشفت تقارير صحفية تركية عن تقديم نادي الزمالك عرضا لنظيره هاتاي سبور للحصول على خدمات الهداف السويدي كارلوس ستراندبيرج، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



