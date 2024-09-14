شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سودانى: مصر تساند الشعب السودانى بأضخم سفينة مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن مصر تساند الشعب السوداني بأضخم سفينة مساعدات، وذكر أحد المواقع الإخبارية السودانية، أنه من المقرر أن تصل ميناء بورتسودان عصر اليوم السبت أضخم سفينة مساعدات إنسانية مصرية، تحمل حوالي 200 طن من المواد المختلفة مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصرية.

وتعتبر سفينة أبو سمبل 2 من أضخم المساعدات التي تصل السودان مقدمة من الحكومة المصرية، تحمل مختلف المساعدات الإنسانية .

وتأتي هذه السفينة ضمن جهود مصر المتواصلة لتقديم مختلف المساعدات الإنسانية لتجاوز محنة الحرب التي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي.