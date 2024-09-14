شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تعليق دعم الأسمدة لسارقى الكهرباء والمتعدين على الأراضى لحين البت القضائي والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد ابراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقى التيار الكهربائى والتعدى على الأراضى الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم مؤقتا، لحين البت القضائى حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وأضاف إبراهيم أنه حال صدور حكم نهائى بالإدانة فسوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزى الأراضى الزراعية ، أما حال صدور حكم بالبراءة فسوف تتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.

وتابع "إبراهيم" أن ذلك يأتى احتراما لسيادة القانون، حيث إن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائى نهائى بات.

وكانت وزارة الزراعة قد قرررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالى 18 الف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدى على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية.