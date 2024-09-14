رجل يصرخ للمحكمة: زوجتي بتنقل كل أسرار البيت في لايف يومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "عزوز. ص"، 33 سنة، تاجر فاكهة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: " كل مشاكلنا بتطلع تحكيها لايف.. عايش في بيتي أون لاين".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1945 لسنة 2023، بإنه تزوج من "رشا.ع"، 30 سنة، تعمل بالتسويق، بعدما قمت بحجز منتج وبعدها تحدثنا وتولدت بيننا مشاعر عاطفية دامت سنة، وبعدها تقدمت لخطبتها وزوجها خلال شهور، وبالفعل تمت الزيجة وسط الأهل والأقارب.

يضيف: "بعد الزواج تم الاتفاق بيننا على أن تكمل عملها بدون خروج لايفات ووافقت على طلبي، "غفلتني وطلعت 40 لايف خلال زواجنا"، ولاحظت تصويرها كل صغيرة وكبير بمنزلنا وشرح حالها اليومي، من أول ما تقوم من النوم ونزولها السوق وتحضير ملابس للخروج، "مجنونة سوشيال ميديا".

يشكو الزوج زوجته لمنزل أهلها: "عاوزه تزود نسبة المشاهدة بصفحاتها، مبتعملش بحياتها حاجة غير طلوعها لايف ببيت الزوجية وعرض مشاكلنا حتى ولو خاصة بعلاقتنا الزوجية".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الأن.