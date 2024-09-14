بطريقة جديدة.. صور لرصف أحد شوارع حدائق الأهرام بالأسمنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عملية رصف شارع مدرسة يوسف الصديق بهضبة الأهرام بحى الهرم، وذلك باستخدام طريقة جديدة محسنة تكنولوجيًا.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، أن المادة المستخدمة في رصف شارع مدرسة يوسف الصديق تتكون من مواد أسمنتية محسنة معدة بأفضل وسائل التكنولوجية الحديثة وتتميز بتحمل الاستخدامات والأوزان العالية، بالإضافة إلى مرونة في الصيانات المستقبلية للطريق وأعمال المرافق الطارئة إلى جانب جدواها الاقتصادية وذلك لتحسين جودة رصف الشوارع والطرق بنطاق هضبة الأهرام.

وكلف محافظ الجيزة، الشركة المنفذة للأعمال، باستكمال عملية رصف القطاع المتبقي من الشارع، ومراعاة المناسيب والمعايير الفنية اللازمة للطبقة الخرسانية وبالوعات صرف الأمطار، مؤكدًا أنه في حال تحقيق العملية للنتائج المرجوة فسوف يتم تكرارها مجددًا بعدد من الشوارع الداخلية الأخري.

وبحسب بيان، حرص "المحافظ"، على متابعة حالة النظافة والإشغالات بقطاع هضبة الأهرام، موجهًا رئيس هيئة النظافة بالمتابعة الدورية وتحسين كفاءة منظومة النظافة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم ومسئول قطاع حدائق الأهرام، بمواصلة حملات منع الإشغالات والتعديات على الطرق العام داخل حدائق الاهرام للمحال والمقاهي والكافيهات، وعدم السماح بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.