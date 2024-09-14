ما الذي يحدث لجسمك إذا تناولت حلوى المولد النبوي ليلًا.. خبير يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

حذر الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم والتى تؤدى إلى زيادة إفراز الأنسولين وإجهاد البنكرياس وزيادة الدهون فى الجسم والإصابة بالسمنة، كما يؤدى الإفراط فى تناول حلوى المولد إلى تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

وأضاف حسونه، خلال مقالة علمية بالمركز القومي للبحوث، أنه يفضل أن يكون تناول الحلوى محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها ليلا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم، كما يجب ممارسة النشاط الرياضي وأقلها المشي لاستهلاك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى بما فيها من سكر ومكونات أخرى تعطى كمية كبيرة من الطاقة.

ونصح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث بضرورة شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه.