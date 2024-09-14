شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محيط محطة مترو حلوان لمتابعة منع عودة الإشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحى حلوان لمتابعة حملات إزالة الإشغالات حول محطة مترو حلوان وإجراءات منع عودتها مرة أخرى استجابة لشكاوى المواطنين .

كما تابع محافظ القاهرة إزالة الإشغالات بالشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان والشوارع المؤدية إليها وتسهيل حركة المشاة وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على منع عودة الاشغالات بالمكان مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات المتابعة اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحى حلوان وشرطة المرافق ، مع تحسين المظهر العام للشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان .

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.



جولة محافظ القاهرة بمحيط مترو حلوان



جولة محافظ القاهرة بمحيط مترو حلوان