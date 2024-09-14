وزير الإسكان يتابع سير العمل بعدد من روافع مياه الشرب والصرف بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - - الشربيني يشدد على اتباع الإجراءات القياسية لأعمال التشغيل والصيانة لجميع مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب تفقده للاستعداد لربط الخط الناقل للمياه بالمدينة، بزيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل بعدد من روافع مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، والمكتب الفنى للوزير، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة اتباع الإجراءات القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، لجميع مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، للحفاظ على الأصول وإطالة عمرها الافتراضي، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ تلك المشروعات، وضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على أعلى مستوى.



كما وجه الوزير، بسرعة تنفيذ أعمال التأهيل ورفع الكفاءة لبعض روافع المياه والصرف، موضحاً أنه سيتم تنظيم زيارات مفاجئة لتلك المحطات للوقوف على مستوى التشغيل، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التى وجه بها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.