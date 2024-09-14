أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع القادة العرب بمناسبة ذكرى مولد النبى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

رئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية يزوران العاصمة الإريترية أسمرة

قام كل من الوزير رئيس المخابرات العامة، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة لأسمرة اليوم ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤، التقيا خلالها الرئيس الإريترى "إسياس أفورقي"، حيث نقلا رسالة من عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، للرئيس الإريترى تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية فى المنطقة.

متحدث الأونروا لـ"الخليج 365": إسرائيل دمرت ثلثى مدارس الوكالة فى غزة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن ثلثى مدارس الوكالة الأممية فى غزة تعرضت للتدمير من قبل قوات الاحتلال، موضحا أن بعض تلك المدارس دمر تدميرا كاملا وشاملا والبعض الأخر دمرت أسواره فقط مع أضرار متوسطة لحقت بمبانيها.

مرموش يفتتح أهداف آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج بالدقيقة 30.. فيديو

سجل الدولى المصرى عمر مرموش الهدف الأول لفريقه آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى شباك فولفسبورج بالدقيقة 30 من زمن المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الألماني.

حركة فتح: مصر هى الشقيقة الأكبر للدول العربية

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن قرارات وزراء الخارجية العرب فى الاجتماع الأخير بالقاهرة فيما يخص دعم الحقوق الدولية لفلسطين، ومواجهة التعنت الإسرائيلى المتواصل تحركات مهمة وتساعد على إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الاهتمام.

الزمالك يهزم الشرطة الكينى 1 / 0 ويضع قدما فى دور المجموعات بالكونفدرالية



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الشرطة الكينى بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم باستاد نيايو الوطنى بذهاب دورالـ 32 ببطولة الكونفدرالية

وسام أبو على يقود هجوم الأهلى أمام جورماهيا.. وكهربا بديلا



استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالفلسطينى وسام أبو على فى قيادة هجوم المارد الأحمر بمباراة جورماهيا الكينى، على أن يتواجد محمود عبد المنعم كهربا على دكة البدلاء.

وصول جثمان ناهد رشدى إلى مسجد الكواكبى لأداء صلاة الجنازة وانهيار ابنتها



وصل منذ قليل جثمان الفنانة ناهد رشدى، إلى مسجد الكواكبى بالعجوزة، وسط تجمع كبير من أقاربها وأصدقائها، لأداء صلاة الجنازة عليها، وانهارت ابنتها من البكاء، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر الغفير على طريق صلاح سالم، وتوفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

استبعاد أحمد عبد القادر من مواجهة قطر أمام الأهلى بالدورى القطري

استبعد نادى قطر القطرى أحمد عبد القادر لاعب خط وسط الفريق أمام الأهلى فى المبارة التى تجمعهما باستاد سحيم بن حمد، فى الجولة الرابعة للدورى القطري، بعدما شارك فى مباراة بالدورى قبل التوقف الدولى وسجل هدفا فى الفوز على الشمال منح فريقه أول 3 نقاط فى المسابقة.

مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية مبادرة قوية لفتح صفحة جديدة تتسم بالعدالة

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، أن حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية تٌعد مبادرة قوية لفتح صفحة جديدة تتسم بالكثير من العدالة وتعزيز الثقة مع الممولين والشفافية وتحسين الصورة الذهنية وتهيئة بيئة عمل لمجتمع الأعمال تتسم بالكفاءة والإنصاف والعدالة، لافتة إلى أن هذه الحزمة تقدم تسهيلات ضريبية كبيرة ومتكاملة وتشمل كل فئات المجتمع الضريبي، وكافة الأنشطة، مشيرة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان عن البنود التى سيتم إطلاقها فى المرحلة الأولى من هذه الحزمة، كما سيتم تقديم شرح تفصيلى لهذه التسهيلات للمستثمرين والممولين ومجتمع الأعمال، وطرحها للحوار المجتمعى لتلقى الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها فى الاعتبار.

المحكمة الدستورية بالجزائر: عبدالمجيد تبون رئيسا لفترة ثانية بـ84.30% من الأصوات

أعلنت المحكمة الدستورية بالجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التى أجريت السبت الماضى، وذلك بعد الفصل فى الطعون المقدمة، وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بفترة رئاسية ثانية .