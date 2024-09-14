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سقط في بئر الأسانسير.. نهاية مروعة لطفل بفيصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من مصعد عقار بمنطقة فيصل غرب الجيزة اليوم السبت.

تلقى مدير قطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ببئر أسانسير بالطوابق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مصعد عقار تحديدا الطابق السابع مما أسفر عن مصرعه.

ويستمع ضباط المباحث إلى أقوال أسرة الطفل وحارس العقار للوقوف على أسباب سقوط الطفل.

تحرر محضر بالواقعة وانتدب فريق من النيابة العامة للمعاينة تمهيدا لنقل الجثة إلى المشرحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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