حادث قطاري الزقازيق.. 30 صورة ترصد المآسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث وفاطمة عادل ورمضان يونس:

رصدت عدسة "الخليج 365" 30 صورة من موقع حادث تصادم "قطاري الزقازيق"، الذي راح ضحاياه حتى الآن 3 فيما أصيب 47 مصابا، جرى نقلهم إلى 3 مستشفيات لتلقيهم العلاج اللازم.

الحادث الجلل الذي شهدته مدينة الزقازيق، ارتفع عدد حالات وفاة حادث "قطاري الزقازيق" إلى 3 وفيات بينهم طفلان، حيث تضمنت أسماء المصابين التي حصل "الخليج 365" على نسخة منها إصابة كلاً من:

(محمد السيد محمد، 54 سنة، ههيا، منى صلاح فرج موسى، سنتين، فايد، و رضا محمد، 8 سنوات، التل الكبير و أماني عاطف، 26 سنة، شارع فاروق و تاكلا رزق، 30 سنة، شارع فاروق و محمد توفيق عبد الرحمن، 39 سنة، السنبلاوين و أحمد فوزي أحمد وحيد، 25 سنة، المنصورة و أشرف نبيل، 40 سنة، المنصورة و راضي عبد الرحمن، 42 سنة، أبو حماد و زين العابدين محمد، 72 سنة، ههيا و نسمة رفعت عطالله، 30 سنة، التل الكبير و أحمد طارق أحمد، 41 سنة، منيا القمح.

و حمادة سعيد، 28 سنة، ههيا و أحمد رفاعي أحمد، 24 سنة و عبد الله محمد محمد الهادي، 21 سنة، القنطرة غرب و خيري السيد محمد، 73 سنة، الإسماعيلية و حسن عبد الفتاح، 55 سنة، كفر صقر و محمد حسن، 22 سنة، أبو كبير و فهمي عبد الهادي، 13 سنة، حلوان و محمد السيد غريب، 37 سنة، بشتول القاضي و أسامة عبد اللطيف فهمي، 38 سنة، الإسماعيلية و هشام محمد، 25 سنة، البحيرة و عبد الله محمد، 59 سنة، أبو حماد و زينب ربيع، 45 سنة، أبو حماد و رمضان حسن، 42 سنة، الزقازيق و السيد أحمد عاطف، 40 سنة و أسماء محمود، 16 سنة، القاهرة و جنات عبد الله، 26 سنة، القاهرة و محمد رياض، 35 سنة، أبو حماد و علاء أشرف، 30 سنة، بني سويف و إبراهيم محمد قاسم، 48 سنة).

وشهدت محافظة الشرقية، منذ قليل، حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.