شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالصحة: أكثر من 19 إصابة وإخلاء المصابين بحادث قطارى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث قطار الزقازيق مؤكدا أنه تم إخلاء عدد من المستشفيات الخاصة بالإحالة للحالات المصابة، وأن التقديرات الأولية تشير إلى وقوع أكثر من 19 مصابًا تنوعت اصاباتهم بين جروح وكسور وكدمات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لليوم السابع أن عمليات إخلاء المصابين مستمرة من موقع الحادث، وتابع: تم انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومتابعة حالات المصابين وتقديم الرعاية الطبية مشيرا إلى أن وكيل الوزارة متواجد فى موقع الحادث ويتابع عمليات تقديم الإغاثة للمصابين .

وكان وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف والبداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.