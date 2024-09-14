شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد الحفل الختامى للنسخة الرابعة من برنامج قادة الأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفل الختامى للنسخة الرابعة من برنامج قادة الأنشطة الطلابية " بناء الطالب المصري " بحضور د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ومشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات المصرية وعدد من رؤساء الجامعات.

كما شارك محافظ القاهرة فى جلسة حوارية حول دور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى بناء الطالب المصرى.

ويساهم برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" في تطوير مشاريع الطلاب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، من خلال مثلث التنمية المتمثل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء الإنسان المصرى ، كما يساهم البرنامج فى دعم أنشطة الطلاب لتقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، ويقدم الدعم المالي لأفضل الأنشطة الطلابية، للمساهمة في خلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود تلك الأنشطة، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية، ومشروعاتهم، بما يفيد المجتمع المصري.