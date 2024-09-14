شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 3 وفيات و47 مصابا فى حادث قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 47 مصابا و3 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.