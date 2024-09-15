شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حادث اصطدام قطارين فى الزقازيق بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 صورا جديدة من حادث قطارى الزقازيق بالشرقية، الذى وقع منذ قليل، وأعلن مصدر بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة التى أدت إلى اصطدام قطارى الزقازيق ببعضهما البعض داخل حوش المحطة.

وقال المصدر، إن السبب الأول فى الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندى والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التحويله ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بـ محطة الزقازيق.

وأشار المصدر إلى أن خلال انتظار قطار رقم 936 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة تفاجئ قائد القطار بـ اصطدام قطار 281 بالجرار الكندى والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.



حادث الزقازيق



حادث الزقازيق



حادث الزقازيق



حادث الزقازيق



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية



حادث قطارى الشرقية