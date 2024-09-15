شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلغى رحلة متجهة من القاهرة إلى شنجهاي لسوء الأحوال الجوية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مساء اليوم السبت، عن إلغاء رحلة الشركة رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى مدينة شنجهاي والتي كان من المقرر لها الإقلاع في تمام الساعة السابعة من صباح الأحد 15 سبتمبر.

وأكدت الشركة في بيان لها أن الالغاء جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية بمدينة شنجهاي الصينية وبناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة مطار شنجهاي.

وطالبت مصر للطيران عملاءها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.



