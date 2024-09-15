شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

حيث رصدت النيابة العامة، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، تداول وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيه؛ وعلي الفور بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الواقعة، حيث قام عدد من أعضاء فريق التحقيق بمعاينة مكان الحادث.

وعقب إتمام المعاينة تم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مساراتها المعتادة، في حين قام عدد آخر بمناظرة جثامين المتوفين؛ وإصدار تصاريح الدفن.

هذا وجار سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.