غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة حظر المصريين من أداء عمرة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

نفى باسم السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، ما تردد بشأن حرمان المصريين من أداء عمرة المولد النبوي.

وقال باسم السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض خلال برنامج "حديث القاهرة": حتى اليوم لم يبدأ موسم العمرة الرسمي، واعتبارًا من يوم الاثنين ستبدأ رسميًا إجراءات حجز العمرة مع شركات السياحة، وهناك قواعد تنظيمية جديدة للعمرة في موسم 2024 تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك فرصة لخروج رحلات العمرة الفترة المقبلة، وهناك قدرة على تنظيم رحلات الأسبوع المقبل، مشددًا على أنه ليس هناك محظورات برحلات العمرة.

وتابع: من المتوقع أن نشهد تنافسا كبيرا بين الشركات السياحية العاملة في هذا القطاع لاستقطاب عدد كبير من المواطنين للسفر لأداء مناسك العمرة.

وتابع: "موسم العمرة مفتوح ومطلق المنافسة أمام جميع الشركات بين بعضها البعض.. وكل الشركات حصتها متاحة"، مؤكدًا أن أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف وتمتد لعدد الخدمات ونوعية الطلبات التي يتم تقديمها وترتفع بالنظر لهذه الأمور.