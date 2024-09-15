نشرة منتصف الليل| مستجدات حادث قطاري الزقازيق.. وحقيقة عودة خطة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

هل يعود العمل بخطة تخفيف الأحمال الإثنين المقبل؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يرد

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن غدًا الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، هو موعد انتهاء وقف خطة تخفيف الأحمال، حسب قرار مجلس الوزراء، بوقف خطة تخفيف الأحمال لحين انتهاء فصل الصيف.

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غدا.. آخر موعد لصرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح نظام صرف الخبز المدعم من ماكينات الصرف الآلى فى المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك حتى اخر موعد غدا الأحد 15 من شهر سبتمبر الجارى.

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تحرك برلماني عاجل بسبب مسابقة الـ30 ألف معلم

تقدَّمتِ النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم الاستعانة بمدرسي المرحلة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم، والذين تقدموا بتظلمات ونجحوا في مسابقات التنظيم والإدارة ولم تُدرج أسماؤهم ضمن المرحلة الأولى .

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تحذير من ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 15 سبتمبر 2024، والظواهر الجوية المتوقعة.

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15 صورة ترصد اللقطات الأولى لـ حادث تصادم قطارين بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

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يوجد ضحايا.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث تصادم قطاري الزقازيق

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

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الجيزة: ضبط مصنع أسطوانات بوتاجاز يتلاعب بالأوزان لتحقيق أرباح غير مشروعة

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.

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حادث تصادم قطاري الزقازيق.. وفاة طفلة عمرها 7 سنوات

قال مراسل إكسترا نيوز بالشرقية، إن حالة الوفاة بمستشفى الزقازيق الجامعي لطفلة عمرها 7 سنوات.

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100 ألف جنيه.. التضامن: حصر ضحايا حادث قطاري الزقازيق لتعويضهم

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إنّ وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وجهت منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث اصطدام قطاري الزقازيق بانتقال الزملاء في مديرية التضامن والهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث.

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رسميا.. موعد طرح شقق سكن مصر وجنة

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إنه سيتم طرح مرحلة جديدة من شقق سكن مصر وجنة للإسكان الفاخر أكتوبر المقبل.

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