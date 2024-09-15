عمرو أديب عن السخرية من تيشرت الزمالك: "فانلة الأهلي فيها إيه عبقري"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالفوز الذي حقق نادي الزمالك خارج أرضه على حساب نادي الشرطة الكيني، بهدف دون رد، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أديب، خلال برنامجه الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الزمالك كسب أول مباراة في مشواره الإفريقي خارج ملعبه، ولكن بعد الفوز الدنيا اتقلبت من الأهلاوية".

وأضاف مقدم "الحكاية": فيه ترند ساخر من تيشرت الزمالك، بيقولوا انتوا لابسين فانلة المحلة، مالها المحلة؟.. دي بلدي.. المحلة اللي تشرف بلد دلوقتي بقت وحشة؟".

وتابع: "طب حد يقولي فانلة الأهلي فيها إيه عبقري؟، فانلة حمرا نص كم عادية ولا فيها نقشة ولا حاجة مميزة وبتتغسل في الغسالة وبتبهت كمان".