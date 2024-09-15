نشرة التوك شو| حادث تصادم قطاري الزقازيق.. حقيقة حظر المصريين من أداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية والذي أسفر عن وقوع 3 وفيات وعشرات المصابين.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر"، مساء السبت، إن تصادم القطارات حادثة مصرية كلاسيكية، مضيفًا: "منذ فترة طويلة لم نشهد كابوس تصادم القطارات في مصر بعد طفرة التحديث التي شهدها القطاع".

نفى باسم السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، ما تردد بشأن حرمان المصريين من أداء عمرة المولد النبوي.

وقال باسم السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض خلال برنامج "حديث القاهرة": حتى اليوم لم يبدأ موسم العمرة الرسمي، واعتبارًا من يوم الاثنين ستبدأ رسميًا إجراءات حجز العمرة مع شركات السياحة، وهناك قواعد تنظيمية جديدة للعمرة في موسم 2024 تم الإعلان عنها مؤخرًا.

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن هناك مجموعة من العوامل التي تسببت في انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، أبرزها توجه الدولة بالتعاون مع البنك المركزي إلى زيادة السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي وهو جزء مهم للحفاظ على أداء الجنيه أمام الدولار.

وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد تحريك سعر الصرف تم القضاء على السوق الموازي وهو أحد العوامل التي قللت من التضخم، وأدى لاستقطاب حصيلة من الاستثمارات غير المباشرة وهي التي تسمى الأموال الساخنة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

أكد الدكتور فادي مراد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على التزام مصر بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في مجال صناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل قريباً على تصنيف من الدرجة الثالثة في مجال تصنيع الأدوية، وهو ما يعد دليلاً على الجودة العالية والكفاءة التي تتمتع بها المنتجات الدوائية المصنعة محلياً.

وخلال حواره على قناة "MBC مصر 2"، أشار الدكتور فادي مراد إلى أن الأدوية المصنعة محلياً تشكل حوالي 93٪ من إجمالي سوق الدواء المصري.

نفى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ما أثير عن وفاة عامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال الأشموني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر"، مساء السبت: لقد تم إخلاء جميع الحالات من موقع الحادث.

وأضاف محافظ الشرقية، أن مخزون الدم كاف جدا في المحافظة، موضحًا أنه لا توجد أي مشكلة طبية في الشرقية خلال هذه الآونة.

كشف وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الزقازيق الجامعية، تفاصيل حادث قطاري الشرقية، مؤكدا أن المستشفى استقبل حالتي وفاة لطفلين و31 إصابة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصابات عبارة عن كسور وهناك حالات تعاني من نزييف ومعظم الإصابات خفيفة.

وأردف ندا، أن كل الإمكانيات متاحة لعلاج المصابين في الشرقية وكل فصائل الدم متوفرة في بنك الدم، والأهالي تبرعوا لذويهم.