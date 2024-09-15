كامل الوزير يكشف سبب حادث قطاري الشرقية- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تقدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وزير النقل، بخالص العزاء لضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أكد الوزير، أن خطأً بشريًا كان سبب حادث تصادم قطاري الزقازيق، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية للوصول إلى ملابسات وأسباب الحادث.

وأشار إلى أنه بمجرد وقوع الحادث في السادسة مساءً تحرك من مكتبه بالعاصمة الإدارية ووصلت في السابعة والنصف لموقع الحادث تزامنًا مع بدء معاينة النيابة لموقع التصادم

ولفت إلى أن العربة الأولى بالقطار كان يستقلها 44 راكبا منهم 5 إصابات فعلية بحد أقصى والباقي مجرد سحجات جراء الاصطدام وتم علاجهم بالكامل

أضاف: "نقدر نشتري جرارات وعربات وورش ونطور السكك والأبراج بالفلوس ولكن يظل العنصر البشري هو الأهم"، متابعًا: "نواصل تطوير شبكة السكك الحديدية لتقليل تدخل العنصر البشري إلى أقل حد ممكن وبالتالي تقليل الحوادث بشكل كبير".