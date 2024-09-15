شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشرقية": استقرار حالات مصابي قطاري الزقازيق.. وخروج 30 خلال ساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور هاني جيمعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرب خروج ما يقرب 30 حالة مصابي تصادم قطارين بالزقازيق، من مستشفيي الأحرار التعليمي والجامعي، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن أوضاعهم الصحية.

وأكد لـ " الخليج 365"، ان الحالات المحتجزين، هي حالات مستقرة.

يذكر أن مستشفي جامعة الزقازيق أعلنت استقبال 4 حالات خطرة، و 30 حالة ما بين كسور و سجاجات و سيتم التصريح بخروجها، وكذلك مستشفى الأحرار 5 حالات تحت الملاحظة، ما بين كسور وكدمات، بينما باقي الحالات جروح خفيفة سيتم صرفها خلال ساعات .

