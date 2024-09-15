شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على مصابى حادث القطارين داخل المستشفيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة تفقدية للاطمئنان على حالة مصابي تصادم قطاران بالزقازيق المحتجزين بمستشفى الأحرار التعليمي.

اطمأن المحافظ على الحالات، ووجه بتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية لهم، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمصابين وأسرهم وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم متمنيا للمصابين سرعة الشفاء، ولأسر الضحايا الصبر والسلوان.



