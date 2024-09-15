شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالنقل البرى: إطلاق لائحة أول صندوق للكوارث بالنقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف الدوكار رئيس نقابة العاملين بالنقل البرى، أمين الصندوق المساعد لـ اتحاد نقابات عمال مصر، إصدار لائحة أول صندوق للحوادث والكوارث على مستوى النقابات العمالية في مصر، والنقابات العربية أيضا، مشيرا إلى أن الصندوق تم تفعيله بداية من مطلع سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يتم صرف أول دفعة للمشتركين بالصندوق بداية من يناير 2025، موضحا أن قيمة الاشتراك 50 جنيه للثلاث سنوات، وبموجب هذا الاشتراك يحصل العضو على العديد من المزايا.

وأوضح الدوكار، في تصريحات خاصة لليوم السابع: أن عدد المستفيدين من الصندوق يُقدر بحوالى مليون و300 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لافتا إلى أن الميزات المالية التي يمكن للعضو المشترك بالصندوق الحصول عليها، من أهمها:



- يصرف الورثة عند حالة وفاة العضو 40 ألف جنيه.



- فى حالة العجز الكلى الناتج عن حادث أثناء العمل يحصل العضو على 30 ألف جنيه.



- صرف 10 آلاف جنيه للعضو فى حالة الكسور وتركيب شرائح ومسامير الناتج عن حادث أثناء عمله وتعطله عن العمل أكثر من 45 يوماً من تاريخ الحادث.



- صرف 5 آلاف جنيه للعضو في حالة الإصابة بأمراض السرطان أو الفشل الكلوى أو الكبدى أو عمليات القلب المفتوح.



- يصرف للعضو 15 ألف جنيه فى حالة بتر أحد الأطراف الناتج عن مرض أثناء عمله.