شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إيصال سداد مصروفات الدراسة ضمن أوراق التقدم بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025، من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة للطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى بالمراحل التعليمية منها رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادى والأول الثانوى للعام الدراسي الجديد.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم ومصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية، كالتالى: من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيها ، مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادي 212 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا والصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تسدد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين الأول فى أكتوبر 2024، والثانى اول فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية كالتالى : من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 68 جنيها، الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و 60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها، والصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 115 جنيها ، والصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا والقسط الثانى 112 جنيها والصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها وباقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها .