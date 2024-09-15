شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وشروط طلب الترخيص بإعلان من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب الترخيص بإعلان من المركز التكنولوجي وخطوات وإجراءات وشروط الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مفوض معتمد عن الشركة.

-عدم وجود مخالفات وجوبية الإزالة بالعقار أو قرار ترميم لم يتم تنفيذه (في حالة الإعلانات أعلى العقارات).

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-تفويض من الوكالة.

-صورة البطاقة الضريبية.

-صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض له.

-صورة من السجل التجاري.

-شهادة استشاري لتحمل العقار.

-صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه.

-طلب عام مختوم بختم الشركة مع ذكر عنوان الشركة.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والتأشيرة بالموافقة أو الرفض.

-تحديد رسوم الخدمة بناء على التأشيرة.

-سداد الرسوم وتلقي الخدمة.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز عشرات الخدمات الأخرى لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).