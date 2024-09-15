شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة شقيقتين وابنة إحداهما ضحايا حادث قطارى الزقازيق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 09:19 ص

شيع المئات من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جنازة شقيقتان وابنة إحداهما، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين قطارين بالقرب من الكوبري الجديد في شارع الحمام بمدينة الزقازيق.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة في المسجد الكبير بناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق، قبل دفنهم في مقابر الأسرة بمقابر المبرز على أطراف المنطقة.

وانتظمت حركة سير القطارات بطريق الزقازيق المنصورة بعد توقف دام لأكثر من 12 ساعة بعد وقوع حادث قطار الزقازيق بمدخل مدينة الزقازيق راح ضحيته 3 مواطنين وأصيب 48 مواطنا.

وعكف رجال السكة الحديد على رفع الأوناش وعربات القطارين وتم الانتهاء من رفعها منذ قليل، ومر أول قطار بعد الحادث متجه من مدينة الزقازيق إلى مدينة الصالحية القديمة بمركز فاقوس.

وكان قد تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الحادث واستمع لشهود العيان وأعطى تعليماته بسرعة رفع الأعمال والعربات لفتح الطريق للقطارات، كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول العربات والأوناش.



جنازة ضحايا قطار الزقازيق



دفن جثامين ضحايا قطار الزقازيق



دفن ضحايا قطار الزقازيق