شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 إسرائيليين أثناء الوصول للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، بإصابة 9 إسرائيليين في أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب، وأدى الهجوم الصاروخي إلى توقف حركة القطارات في معظم أنحاء إسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويفيد التحقيق الأولي في سلاح الجو بأن جميع الصواريخ الاعتراضية فشلت في عملية اعتراض الصاروخ اليمني.

وأعلن حزب الله استهداف مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية شمالي إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.