شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية ونشاط رياح على شواطئ مطروح والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتحسن نسبي في الأحوال الجوية.

كما تنشط الرياح على بعض شواطئ ( مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم ) وتصل سرعة الرياح إلى (40 - 50 كم/ساعة) ويصل ارتفاع الموج إلى ( 1.5- 2.5)م لذا على السادة المصطافين مراعاة ذلك.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و تنشط الرياح على أغلب الأنحاء والتي تضفي مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية.



