شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا الاتحادية فى زيارة ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

توجه د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد 15 سبتمبر إلى موسكو، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الدكتور عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.