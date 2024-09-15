سقوط نجم الأيس والحشيش.. والحصيلة ملايين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بالقاهرة، وبحوزته كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية قرابة 8 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" – مقيم بالقاهرة بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدري "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2 هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.