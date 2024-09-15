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احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 8841 مخالفة مرورية خلال يوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 28010 مخالفة مرورية، من بينهما 1629 مخالفة السير بدون تراخيص، و29 دراجة نارية مخالفة، و8841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفة موقف عشوائي، و1658 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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