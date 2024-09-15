في 3 محافظات.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح بقبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن بني سويف – أسوان - دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 31 عنصرا إجراميا لـ 19 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش – 24 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 17 عنصر إجرامي "لـ 12 منهم معلومات جنائية"، وضبط 30 محكوم عليه ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في العديد من القضايا.

ونجحت في ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 7.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3.5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 5 متهمين لـهم معلومات جنائية.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلى وطلقة، وضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 32 كيلو جرام لمخدر البانجو –9.5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط عدد 6 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 9 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.