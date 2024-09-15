جمال يطلب تطليق زوجته: "مهووسة بجمالها .. وبوظته بحقنة فيلر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "جمال ع."، 33 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبرراً طلبه: "بتخوف العيال في الشارع والسبب جلسة الفيلر"، (عمليات تجميل).

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1209 لسنة 2023، بإنه تزوج من "هيام. ع"، 30 سنة، بعد ترشيحها من الأهل، وجدتها شخصية بشوشة ومتعلمة، وافقت على إتمام الزيجة خلال شهر فقط.

يكمل الزوج حديثه لـ"الخليج 365": "وجدتها بعد الزواج سيدة تهتم بنفسها وجمالها طوال اليوم تظل أمام المرآة، وكانت تنفق أموالا كثيرة على صالونات التجميل، وتحدثت معها عن ذلك".

يضيف "جمال": "لم تسمع لكلماتي ودخلت عيادة متخصصة لحقن الفيلر والبوتكس وقامت بإجراء عملية جعلت شكلها يختلف تماماً وتظهر وكأنها عفريتة، وبعد تقديمها بلاغ ضد العيادة وقامت بإغلاقها ظل شكلها كما هي".

"عيال الجيران بتخاف منها".. بتلك الكلمات أظهر الزوج اشمئزازه من الجلوس مع زوجته بعد تغيير ملامحها نهائياً والسبب الفيلر، لذلك نقل إقامته لمنزل أسرته لوجود حل لهذا الوضع.

يختتم الزوج حديثه: "حاولت معها بكل الطرق وعرضها على مستشفيات مختلفة لكن دون فائدة، بعدها تشاجرنا وقامت بإهانتي فقررت الانفصال عنها".

وفي النهاية لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ لرفع دعوى تطليق للضرر من زوجته بعد فترة تفكير ظلت 3 أشهر، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.