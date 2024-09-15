أخبار مصر

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها على فيسبوك: أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله.

وأضافت: أدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم

وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف

بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا