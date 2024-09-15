شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالأحد، 15 سبتمبر 2024 12:00 م
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 30.5 جنيه.
- البصل بـ12.5 جنيه.
- البطاطس بـ25 جنيها.
- الجزر بـ30 جنيها.
- بطاطا بـ12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
- الكوسة بـ25 جنيها.
- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 43 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز