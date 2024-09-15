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استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 30.5 جنيه.

‏- البصل بـ12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ30 جنيها.

- بطاطا بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

- الكوسة بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 43 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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