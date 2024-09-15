شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس الوزراء الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالعزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لرحلة عطاء الفقيد، وإخلاصه في خدمة وطنه ودعم قضايا أمته والإنسانية، وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع ورحمته وعظيم مغفرته، وأن يُسكِنَه فسيح جناته.