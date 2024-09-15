شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تتفقد الجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عددا من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بمحافظة الإسكندرية، واستهلت زيارتها بزيارة جمعية المركز الاجتماعي بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، والمشهرة برقم 12 لسنة 1966، والتي تعد من أقدم الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة والتي قام بافتتاحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

جاءت زيارة المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للجمعية خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة المجلس الخاصة بالتعرف على الجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من الخدمات التي تقدمها لهم وجودتها، والتعرف على الخبرات الفنية للجمعيات في هذا المجال، ولقاء الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم والتواصل معهم، واقتراح الموضوعات التي تساهم في رفع كفاءة الجمعيات وبرامجها والعاملين فيها، وكذلك تقديم الخبرة الفنية لهم، والتعريف بدور المجلس ورسالته وأهدافه ودوره في رفع الوعي المجتمعي ورفع وعي الجمعيات الأهلية ومقدمي الخدمة بالمحافظات بحقوق وآليات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، والتعرف على النماذج الناجحة في تجاربها فيما يخص التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة أو تقديم الخدمة لهم .



من جانبها استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، خلال زيارتها للجمعية إلى الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم وأمهات لأطفال من ذوي الاعاقة، للتعرف على ما يواجههم من اشكاليات، والتي تمثلت في المشكلات المتعلقة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وارتفاع قيمة الفحوصات الطبية المطلوبة للتقدم بها إلى القومسيون الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات وإثبات نوع الاعاقة ودرجتها، كذلك أزمة إعادة الفحوصات فيما يخص الإعاقة الشديدة والمركبة وهي إعاقات واضحة لن تتغير بتغير السنوات، كذلك المشكلات المتعلقة بإنهاء الموقف التجنيدي للاشخاص ذوي الاعاقة ممن وصلوا إلى سن التجنيد، واستمعت منهم أيضاً إلى المشكلات التي تواجههم فيما يتعلق بالوظائف.

واستمعت المشرف العام على المجلس خلال اللقاء أيضاً إلى عدد من المشكلات المتعلقة بقصار القامة والتي يأتي في مقدمتها عدم الموافقة بإصدار رخصة قيادة لهم" الأقزام" وغيرها من الإشكاليات الطبية التي تواجههم .

في ذات السياق أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بزيارة جمعية المركز الإجتماعي التي تعد واحدة من أقدم الجمعيات داخل محافظة الإسكندرية ولها تاريخ سبق إشهارها حيث كانت ملتقى تجمع أبناء الجاليات الموجودة داخل المحافظة، وأكدت أن المجلس يمثل صوت الاشخاص ذوي الاعاقة لتوصيله إلى كافة الجهات التي تقدم الخدمات لهم وطرح حلول لها أو الوصول إلى صيغة مناسبة للحلول.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يقوم بحصر كافة المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة داخل محافظة الإسكندرية والتوجه بها إلى أصحاب المسئولية، هذا بجانب قيام المجلس بأدواره فيما يتعلق بتواصله مع مقدمي الخدمات لمحاولة حلها.

وخلال زيارتها للجمعية تعرفت الدكتورة إيمان كريم، على الخدمات التي تقدمها الجمعية، ودار رعاية الأطفال الأيتام من ذوي الاعاقة والتي يتم ايداعهم بالجمعية بقرار من النيابة العامة وإدارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتقت المشرف العام على المجلس فريق الكشافة من الفتيات الخاص بالجمعية وتعرفت على الدورات التدريبية التي يحصلون عليها والأنشطة التطوعية التي يقومون بها

جدير بالذكر أنه كان في استقبال الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والوفد المرافق لها، الدكتورة بشرى إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وريهام عبدالرسول، نائب رئيس مجلس الادارة، والدكتورة نجلاء صبرة، عضو مجلس الإدارة ومسؤول خدمة المجتمع وحقوق الإنسان بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

إيمان كريم تتحدث مع الأشخاص ذوى الإعاقة

جانب من جولة إيمان كريم بالجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية

جانب من الزيارة

إيمان كريم خلال تفقد الجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية