شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إجراء اختبارات جدرى القرود فى الدول المتفشى فيها المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقرير لها عن جدرى القرود، "إن تغطية الاختبار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال منخفضة بسبب القدرة المحدودة على الاختبار".

وأضافت أن معدل الوفيات بسبب جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2024 بلغ 0.5 % بين الحالات المؤكدة - أو 25 حالة وفاة من 5160 حالة - و3.3 % بين الحالات المشتبه بها، سواء التي تم اختبارها أو لم يتم اختبارها - أو 717 حالة وفاة من بين 21835 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "بسبب محدودية الوصول إلى الاختبارات المعملية في المناطق النائية، تم اختبار حوالي 40 % فقط من جميع الحالات المشتبه بها في عام 2024 (ارتفاعًا من 9 % في عام 2023)، ومن بين هؤلاء، جاءت نتائج حوالي 55% إيجابية.



وأوضحت أن الدول الثلاث التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات المشتبه بها خلال العام حتى الثامن من سبتمبر هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها بوروندي (1489 حالة مشتبه بها، دون وفيات)، ونيجيريا (935 حالة مشتبه بها، دون وفيات)، هناك مجموعتان من جدرى القرود mpox، كل منهما تحتوي على مجموعات فرعية a وb.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالات الفرعية وسلالاتها تنتشر في مناطق جغرافية مختلفة وتؤثر على مجموعات سكانية مختلفة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى "استجابات محلية مصممة خصيصًا للتصدي للتفشي".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية بشأن mpox في 14 أغسطس، معربة عن قلقها إزاء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بالسلالة الجديدة Clade 1b في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى البلدان المجاورة.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم اكتشاف سلالة 1ب بشكل رئيسي في مقاطعتي جنوب كيفو الشرقية وشمال كيفو، مع وجود حالات إضافية في مقاطعة كينشاسا العاصمة.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن القدرة الحالية على التسلسل في جمهورية الكونغو الديمقراطية "محدودة، وقد يكون توزيع السلالة أوسع مما هو معروف حاليًا".

كما تم اكتشاف سلالة 1ب في الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية شرقا، بوروندي ورواندا وأوغندا، بالإضافة إلى كينيا. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف حالة واحدة في السويد وأخرى في تايلاند.

وفيما يتعلق بتوافر اللقاحات عالميا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم التعهد بتوفير أكثر من 3.6 مليون جرعة للاستجابة العالمية، بما في ذلك أكثر من 620 ألف جرعة من لقاح MVA-BN من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة والشركة المصنعة Bavarian Nordic ، وفي الوقت نفسه، تعهدت اليابان بتقديم 3 ملايين جرعة من لقاح LC16 ، حتى الآن، تم تسليم 265 ألف جرعة من لقاح MVA-BN إلى كينشاسا، بينما تم إرسال 10 آلاف جرعة إلى نيجيريا.