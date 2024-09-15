شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:58 ص

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار".