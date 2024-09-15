شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 11 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق متفرقة بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وأيضا 4 شهداء بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

كما تحدث مراسل القاهرة الإخبارية أن عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسقوط شهيدان ومصابون إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.