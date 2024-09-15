شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجان التحقيق فى واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:52 م

شكلت النيابة العامة لجنتين للتحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، وتتكون اللجنة الأولى من:

1. لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

2. المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية.

وتتكون اللجنة الثانية من:

1. هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، يرأسها مهندس فني بمحطة مصر، أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.

كان أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.

ورصدت النيابة العامة تداول وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعلى الفور بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الواقعة، حيث قام عدد من أعضاء فريق التحقيق بـ معاينة مكان الحادث.

وعقب إتمام المعاينة تم إصدار أمر بـ رفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مساراتها المعتادة، في حين قام عدد آخر بمناظرة جثامين المتوفين، وإصدار تصاريح الدفن.