شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مهام للجان التحقيق فى واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 02:06 م

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنتين للتحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، وكلفت اللجنتين بالقيام بعدة مهام، وهي:

1. الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين.

2. فحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما.

3. بيان مدى صلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

4. معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه.

5. بيان مدى اتباع المسؤولين عن القطارين للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه.

6. تحديد أوجه المخالفات المنسوبة للمسؤولين عن الحادث وطبيعتها وسند مسؤوليتهم.

كانت أمرت النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.

وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل، والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة، لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسسبب في ذلك وبيان مدى إتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم.